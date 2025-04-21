طقوس اختيار بابا الفاتيكان الجديد بعد وفاة «فرنسيس»

بعد وفاة بابا الفاتيكان صباح اليوم عن عمر ناهز 88 عاما، تبدأ سلسلة إجراءات دقيقة ومراسم محددة مسبقا، تنظمها قوانين الكنيسة الكاثوليكية لضمان انتقال سلس للقيادة الروحية وتنظيم وداع يليق بمقام البابا الراحل، باعتباره رأس الكنيسة الكاثوليكية حول العالم.

ماذا يحدث بعد وفاة البابا فرنسيس؟

ترصد السطور التالية أبرز الإجراءات التي تتخذها الكنيسة الكاثوليكية حسب تقاليدها الموجودة منذ قرون بعد وفاة البابا فرنسيس، كما يلي.

إعلان الوفاة رسميًا

يُكلَّف الكاميرلينغو، وهو المسؤول عن إدارة شؤون الكرسي الرسولي أثناء شغور المنصب البابوي، بالتحقق من وفاة البابا رسميًا وفقًا للتقاليد المتبعة، وينادي الكاميرلينجو البابا الراحل باسمه 3 مرات، وإن لم يتلقّ ردًا إضافة إلى التحقق من الوفاة من قبل الطبيب الخاص به، ثم يُعلن وفاته رسميًا عبر بيان رسمي، يُنقل من مقر إقامته، وغالبًا ما يُستخدم تعبير «عاد إلى بيت الآب» للدلالة على وفاته، بعد ذلك، يُحطَّم «خاتم الصياد» الذي يُعدّ رمز السلطة البابوية، لضمان عدم استخدامه في إصدار وثائق جديدة بعد الوفاة.

انتقال السلطة مؤقتًا

عقب وفاة البابا، تنتقل مسؤولية إدارة الكنيسة الكاثوليكية إلى مجمع الكرادلة، وهو هيئة عليا من رجال الدين الكاثوليك، يترأسهم عميد المجمع لا يمكن اتخاذ أي قرارات كبرى تخص الكنيسة حتى انتخاب بابا جديد، لكن المجمع يشرف على الترتيبات الخاصة بالجنازة والانتقال المؤقت للسلطة.

الترتيبات الجنائزية

يقام قداس الجنازة عادةً في ساحة القديس بطرس، ويحضرها آلاف المؤمنين وزعماء دينيون وسياسيون من حول العالم، يُدفن البابا تقليديًا في كاتدرائية القديس بطرس، إلا إذا أوصى بغير ذلك كما فعل البابا فرنسيس.

المجمع السري لانتخاب بابا جديد

بعد فترة تتراوح بين 15 إلى 20 يومًا من وفاة البابا، يعقد الكرادلة المجمع السري (الكونكلاف) لاختيار البابا الجديد فقط الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا يحق لهم التصويت، ويبلغ عددهم الأقصى 120 كاردينالا.

طريقة الانتخاب

يُعقد الاقتراع داخل كنيسة سيستين في الفاتيكان، حيث يؤدي الكرادلة قسم السرية المطلقة تُجرى 4 جولات تصويت يوميًا حتى يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات، إذا لم يُنتخب أحد، يُحرق الاقتراع بمادة تُنتج دخانًا أسود، وإذا تم انتخاب البابا، يُنتج دخان أبيض للإعلان للعالم أنّ «لدينا بابا».

إعلان البابا الجديد

يُعلن انتخاب البابا الجديد من شرفة كاتدرائية القديس بطرس بعبارة «Habemus Papam» (لدينا بابا)، ثم يظهر البابا الجديد ليمنح بركته الأولى للعالم.