على طريقة أفلام هوليوود.. امرأة بريطانية تتقمص شخصية ممثلة شهيرة وتهدد حياة رجل وصديقته

في حادثة غريبة تكشف عن هوس تحول إلى كابوس حقيقي، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بالسجن على امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا بعد أن لاحقت ممرضًا شابًا وصديقته، مقلدة شخصية قاتلة شهيرة من فيلم هوليوودي، الأمر الذي أثار حالة من الذعر لهما.

امرأة تسجن بعد تقمص دور ممثلة شهيرة في فيلم

هولي وايت، التي وقعت في حب مساعد التمريض دانيال ماكان إلى حد الهوس، قامت بإنشاء حساب مزيف على فيسبوك مستخدمة اسم الممثلة الأمريكية كاثي بيتس، في إشارة إلى دورها الشهير في فيلم « Misery» عام 1990، إذ جسدت شخصية ممرضة قاتلة تدعى آني ويلكس، تحتجز كاتبًا في منزلها وتزعم أنها أكبر معجبة به، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

رسائل تهديد من السيدة لرجل وصديقته

وايت استخدمت الحساب لإرسال رسائل تهديد ومضايقات إلى ماكان وصديقته، المتدربة في مجال التمريض إيفا هيجارتي، ومع أن ماكان تجاهل الرسائل في البداية، فإن تصرفاتها سرعان ما تصاعدت لتشمل رسائل بريدية تحتوي على تهديدات صادمة، إحداها تهديدات بالقتل لصديقته، وأخرى جاء فيها: «آمل أن تكوني سريعة في الجري، لأنه إذا رأيتك يومًا، فأنت ميتة، حظًا سعيدًا في إيجاد رجل إن تركك دانيال».

الأذى النفسي الذي تسببت به أجبر الثنائي على مغادرة ليفربول والعيش في مكان سري خوفًا على حياتهما، ولكن التحقيقات كشفت أن وايت أصبحت مهووسة بما كان بعد أن شاهدته في مكان عمله، لذلك اعتبرت السلطات سلوك وايت بمثابة مطاردة مقلقة ومدمرة، وحكم عليها بالسجن بعد سلسلة من التحقيقات التي أثبتت الضرر الذي تسببت به للضحيتين.