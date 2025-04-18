ضبط متهم بالترويج لبيع أسلحة وهمية عبر «فيسبوك» والاستيلاء على أموال الضحايا

ضبط متهم بالترويج لبيع أسلحة وهمية عبر «فيسبوك» والاستيلاء على أموال الضحايا

ضبط متهم بالترويج لبيع أسلحة وهمية عبر «فيسبوك» والاستيلاء على أموال الضحايا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الترويج لبيع أسلحة بيضاء وبنادق صيد خرطوش.

عقب الفحص، تم تحديد وضبط مالك الصفحة، وهو مقيم بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر بقيامه بإنشاء الصفحة للنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال طلب مبالغ مالية منهم كقيمة شحن الأسلحة، ثم حظر حساباتهم بعد ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفين وحماية المجتمع.

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