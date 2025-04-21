سيدة تكتشف تغيرا غريبا في بشرتها بسبب كثرة تناول الجزر.. شعرت بالدهشة

شاركت امرأة تجربتها الغريبة بعد أن أفرطت في تناول الجزر بكميات كبيرة، ما أدى إلى تحول لون بشرتها إلى درجة برتقالية فاتحة جعلتها تشبه شخصيات «أومبا لومبا» الخيالية، وروت المستخدمة على موقع Reddit، أنها كانت تتناول كيسًا كبيرًا من الجزر كل بضعة أيام، وذلك في محاولة منها لتعزيز صحتها العامة.

تأثير تناول الجزر يوميا

بدأت الأمور تأخذ منحى غير متوقع في شهر ديسمبر الماضي، عندما نظرت المرأة إلى صورة شخصية لها ولاحظت تغيرًا ملحوظًا في لون بشرتها، فقد تحول لونها إلى البرتقالي، الأمر الذي أثار قلقها وجعلها تفترض في البداية أنها مصابة باليرقان، وهو حالة طبية خطيرة تؤدي إلى اصفرار الجلد، وبعد البحث عن حالتها عبر الإنترنت، توصلت المرأة إلى تشخيص ذاتي لحالتها، إذ تبين أنها تعاني من حالة تعرف باسم «كاروتينيميا»، تحدث هذه الحالة نتيجة لتراكم صبغة الكاروتين، وهي الصبغة التي تمنح الجزر لونه البرتقالي المميز، في مجرى الدم، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقللت المرأة كمية الجزر التي تتناولها بشكل كبير بعد اكتشاف حالتها، فبدلًا من تناول نحو خمس جزرات متوسطة الحجم يوميًا، أصبحت تقتصر على تناول جزرة واحدة فقط من حين لآخر، وفي منشور لها على Reddit حصد أكثر من 84 ألف إعجاب، شاركت المرأة صورة حديثة لها التقطت هذا الشهر، وقارنتها بصورة أخرى التقطت في شهر ديسمبر الماضي، التي أظهرت بوضوح التغير في لون بشرتها، وقد أشارت في منشورها إلى التشابه بين لون بشرتها البرتقالي وشخصيات «أومبا لومبا» ذات الوجوه البرتقالية الشهيرة من رواية «تشارلي ومصنع الشوكولاتة» للكاتب روالد دال.

وعلقت المرأة على هذه التجربة، قائلة: «يبدو أنني كنت أتناول كميات كبيرة جدًا من الجزر، كنت أتناول طبقًا من الجبن القريش مع كومة من الجزر على الغداء لأنني أحبهما ولأنهما رخيصان، كنت أستخدم كيسًا كبيرًا من الجزر كل بضعة أيام».

وعبرت المرأة عن صدمتها عندما رأت الصورة التي التُقطت لها سابقًا، وقالت: «فزعتُ عندما رأيتُ الصورة، ظننتُ أنها يرقان، لكن لا، أنا ببساطة أحب الجزر كثيرًا، أنا قصيرة إلى حد ما - 5 أقدام و3 بوصات، لذا فإن مقارنتي بأومبا لومبا مثالية».

ما هي مادة البيتا كاروتين؟

ويحتوي الجزر، بالإضافة إلى فواكه أخرى مثل المانجو والمشمش والقرع، على صبغة طبيعية تُعرف باسم بيتا كاروتين، هذه المادة هي المسؤولة عن منح هذه الأطعمة ألوانها المميزة، ومع مرور الوقت، قد يؤدي تناول كميات كبيرة من البيتا كاروتين إلى تغير لون الجلد ليصبح أصفرًا برتقاليًا، وتُعرف هذه الحالة طبيًا باسم الكاروتينيميا، وهي حالة غير ضارة بالصحة بشكل عام، ومع ذلك، قد يستغرق الجلد عدة أشهر حتى يعود إلى لونه الطبيعي بعد التوقف عن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين.

وأضافت مستخدمة Reddit التي فضلت عدم كشف هويتها: «أنا متأكدة من وجود العديد من العوامل المتغيرة التي تلعب دورًا في ذلك - الوزن، والطول، والعمر وجسم كل شخص مختلف، أنا شاحبة جدًا بطبيعتي، وأيضًا قصيرة ونحيفة، لذلك ربما كان تأثير تغير اللون يبدو أكثر وضوحًا عليّ، لقد توقفت عن تناول الكثير من الجزر لأنني من الناحية الجمالية لا أريد أن أكون الشخص البرتقالي الوحيد في عائلتي، لقد جرى اقتصاصي من صورة عائلية لأنني كنت أبدو أبدو برتقالية اللون بشكل مزعج بجوارهم جميعًا».

وقد تفاعل مستخدمو موقع Reddit بصدمة ودهشة مع هذه التجربة، وعلق أحدهم بأنه لم يكن يعلم أن تناول الجزر بكميات كبيرة يمكن أن يغير لون البشرة، وفي سياق مماثل، ذكر مستخدم آخر أنه عندما كان طفلًا، أدى تناوله لكميات كبيرة من القرع والجزر إلى تحول لون أنفه إلى ظل برتقالي.