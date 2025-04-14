أضرار رياح الخماسين على البشرة والجلد.. كيف تحمي نفسك؟

كتبت: آية الله الجافي

مع بداية فصل الربيع، تشهد حالة الطقس تباينا كبيرا ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى نشاط رياح الخماسين التي تأتي مُحملة بالغبار والأتربة، ما يؤثر بالسلب على البشرة والجلد.

مشكلات البشرة

يشكو الكثير من الأشخاص من المشاكل الجلدية مع بداية هبوب رياح الخماسين، حسبما أوضحه الدكتور محمد شلبي، استشاري الأمراض الجلدية، إذ تزداد أعراض بعض أنواع الحساسية على رأسها الإكزيما الوراثية، التي تسبب الشعور بتهيج في الجلد والاحمرار وتورم بعض المناطق، كما يعاني الكثيرون من وظهور بقع خشنة أو قشور على الجلد تؤدي إلى الحكة الشديدة.

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هبوب الرياح والأتربة من أبرز عوامل ظهور حب الشباب والطفح الجلدي يزيد التعرق إذا جاءت الرياح مصاحبة لارتفاع درجات الحرارة، بينما يزيد جفاف البشرة وتشققها مع انخفاض درجات الحرارة.

الوقاية من المشكلات الجلدية

وللوقاية من المشكلات الجلدية التي تحدث عند التقلبات الجوية وهبوب الرياح قدم «شلبي» مجموعة من النصائح التي ينبغي منها الابتعاد عن استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيمائية تضر بالجلد، وتجنب الاستحمام بالماء الساخن، وضرورة استخدام شاور جل مُخصص للالتهابات الجلدية، بالإضافة إلى ضرورة استخدام كريمات مرطبة للجلد بعد الاستحمام.

كما ينبغي اختيار كريم واقٍ من الشمس مناسب لنوع البشرة، لحماية البشرة من حروق الشمس وشرب الماء بكثرة لترطيب البشرة من الداخل.