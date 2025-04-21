بعد وفاته.. تعرف على أبرز المرشحين لخلافة البابا فرنسيس

بعد وفاة البابا فرنسيس، يستعد مجمع الكرادلة للانعقاد في الفاتيكان لاختيار بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية، وتدور التوقعات حول عدد من الشخصيات الكنسية البارزة، الذين يشغلون مواقع مختلفة داخل هيكل الكنيسة، ويتمتعون بخبرة طويلة في العمل الكنسي والدبلوماسي، وكذلك يمثلون تيارات فكرية مختلفة داخل الكنيسة.

ونستعرض فيما يلي الأسماء المطروحة للترشح لمنصب بابا الفتاتيكان بعد وفاة البابا فرنسيس صباح اليوم، وهم:

الكاردينال بيترو بارولين.. رجل الاعتدال والخبرة الدبلوماسية

يُعتبر الكاردينال بيترو بارولين (70 عامًا)، أمين دولة الفاتيكان منذ عام 2013، أحد أبرز المرشحين المحتملين، يتميز بارولين، بخبرة دبلوماسية واسعة، إذ يُنظر إليه على أنه شخصية معتدلة وعاقلة تسعى إلى تجنب الانقسامات السياسية داخل الكنيسة.

وصرح مؤخرا في مقابلة مع صحيفة L'Eco di Bergamo الإيطالية، بأن الجميع قادرون على المساهمة في السلام، ولكن يجب علينا أن نتجنب البحث عن حلول من خلال فرض حلول أحادية الجانب تهدد حقوق الشعوب بأكملها؛ وإلا فلن يكون هناك سلام عادل ودائم أبدًا».

الكاردينال بيتر إردو.. صوت المحافظين

في المقابل، يبرز الكاردينال المجري بيتر إردو (72 عامًا) كصوت محافظ داخل الكنيسة، يُعرف إردو بمعارضته الشديدة لحصول الكاثوليك المطلقين أو المتزوجين مرة أخرى على المناولة المقدسة، ويتمسك بمفهوم عدم قابلية الزواج للانحلال، كما أثار جدلا بتشبيهه استقبال اللاجئين بالاتجار بالبشر.

الكاردينال لويس أنطونيو تاجلي.. أول بابا آسيوي محتمل

يمثل الكاردينال الفلبيني لويس أنطونيو تاجلي (67 عامًا) تيارًا إصلاحيًا داخل الكنيسة، يُعرف تاجلي بانتقاده لموقف الكنيسة ولغتها تجاه الكاثوليك المطلقين أو المتزوجين مرة أخرى، وأظهر بشكل عام سياسات أكثر يسارية، مماثلة لتلك التي يتبناها البابا فرانسيس.

الكاردينال ماتيو زوبي.. رجل المهمات الصعبة

يُعتبر الكاردينال ماتيو زوبي (69 عامًا) أحد المقربين من البابا فرانسيس، وجرى تكليفه بالعديد من المهام الدبلوماسية الحساسة، بما في ذلك مهمة حفظ السلام في أوكرانيا، ويُعرف زوبي بتوجهاته الإصلاحية، ويحظى بدعم واسع داخل الكنيسة.

الكاردينال ريموند ليو بيرك.. صوت التقليد

يمثل الكاردينال الأمريكي ريموند ليو بيرك (75 عامًا) تيارًا تقليديًا داخل الكنيسة، ويُعرف بمعارضته الشديدة لسياسات البابا فرانسيس الإصلاحية، وخاصة فيما يتعلق بموقفه من المطلقين والمتزوجين مرة أخرى.

الكاردينال فريدولين أمبونجو بيسونجو (الكونغو الديمقراطية) - أول أفريقي يدخل السباق، يحمل صوت الفقراء والمهمشين.