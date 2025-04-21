بينهم مصر.. انتخاب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية

انتخب مؤتمر العمل العربي في دورة الواحدة والخمسين، اليوم الاثنين، بالقاهرة، أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، عن الفترة 2025-2027، حيث تم انتخاب حكومة مصر، ممثلة في وزارة العمل، كعضو أصيل عن تلك الفترة، وكذلك انتخاب حكومات: الإمارات، والجزائر، والأردن، فضلا عن اختيار دولة السودان كعضو مناوب، خلال أعمال تلك الفترة، كما جرى انتخاب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال العرب في مجلس الإدارة أيضا.