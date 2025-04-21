«أكسيوس»: ترامب يناقش مع نتنياهو صفقة المحتجزين والمحادثات الإيرانية

ذكر موقع أكسيوس، نقلًا عن مصدرين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة، واتفاق الرهائن والمحادثات النووية مع إيران، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».

وتأتي هذه المكالمة بعد ثلاثة أيام من رفض حركة حماس اقتراحا إسرائيليا لوقف مؤقت لإطلاق النار، وبعد يومين من بدء إيران والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات النووية في روما.