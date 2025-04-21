ضبط 11 طن دقيق خلال حملات أمنية مكثفة لضبط الأسواق

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، من خلال حملات مكثفة تستهدف حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق.

ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية

وأسفرت الحملات التموينية المكثفة، التي نُفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة؛ إذ جرى ضبط ما يزيد عن 11 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.