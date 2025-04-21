ضبط شركتين سياحيتين غير مرخصتين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شركتين تعملان في مجال السياحة بدون ترخيص، بعد ثبوت تورطهما في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية، والترويج لنشاطهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، على خلاف الحقيقة.

ضبط القائمين على إدارة الشركتين

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط القائمين على إدارة الشركتين، وعُثر بداخلهما على أختام خاصة بهما، ودفتر إيصالات استلام نقدية، وأوراق دعائية وإعلانات عن رحلات دينية وسياحية داخلية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات، وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال.