نشوب حريق في صالة مصارعة داخل مركز شباب بالعجوزة

نشب حريق داخل صالة مصارعة في مركز شباب أرض اللواء بدائرة القسم، دون حدوث أي إصابات، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه بنشوب حريق بصالة مصارعة في دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث العجوزة، والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب حريق داخل صالة مصارعة في مركز شباب أرض اللواء بدائرة القسم، بسبب ماس كهربائي، ما أدى إلى تلفيات بسيطة في أجهزة بالصالة، دون حدوث أي إصابات، وتولت النيابة التحقيق.