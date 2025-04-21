النائب حازم الجندي: دعوات تفجير الأقصى تمثل انحدارا أخلاقيا وتهديدا لأمن المنطقة

النائب حازم الجندي: دعوات تفجير الأقصى تمثل انحدارا أخلاقيا وتهديدا لأمن المنطقة

النائب حازم الجندي: دعوات تفجير الأقصى تمثل انحدارا أخلاقيا وتهديدا لأمن المنطقة

قال النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الدعوات الإسرائيلية المتطرفة التي أطلقتها منظمات استيطانية لتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، تأتي كحلقة جديدة في مسلسل الاستفزازات والانتهاكات الممنهجة التي لا تقف عند حدود الحرم القدسي الشريف؛ بل تطال كرامة أمة بأكملها ومقدساتها الدينية التي لا يمكن بأي حال القبول بالمساس بها أو السكوت عن تهديدها.

دعوات تفجير المسجد الأقصى مشينة

وأكد الجندي، في بيان، أن هذه الدعوات المشينة تمثل انحدارًا أخلاقيًا خطيرًا وتكشف عن وجه الاحتلال الحقيقي الذي لا يزال يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط، في تحدٍ صارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الأممية.

وتابع: أنه في ظل هذا التصعيد المحموم، جاء بيان وزارة الخارجية المصرية معبرًا بكل قوة عن ضمير الأمة، ومدافعًا عن حرمة المسجد الأقصى، مدينًا هذا التطرف الهمجي، وأكد الموقف المصري الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء.

لا تهاون مع المحاولات الدنيئة لفرض الأمر الواقع بالقوة والعنف والتطرف

وأضاف عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن هذا البيان يعكس إدراك الدولة المصرية لحجم الخطر الداهم الذي تشكله مثل هذه الدعوات، ليس فقط على الفلسطينيين بل على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، كما يجسد البيان روح القيادة المسؤولة التي لا تساوم على الثوابت، ولا تتهاون مع المحاولات الدنيئة لفرض الأمر الواقع بالقوة والعنف والتطرف.

وطالب الجندي، المجتمع الدولي بأسره بأن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه تلك الأوضاع، مشيرا إلى أن التهاون مع هذا الجنون الاستيطاني هو تواطؤ صريح، والصمت عنه خيانة لمبادئ العدل والسلام.

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