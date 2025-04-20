جيش الاحتلال الإسرائيلي: سيطرنا على نقاط مفتاحية في سوريا

أعلن إيال زامير رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته باتت تسيطر على «نقاط مفتاحية» داخل الأراضي السورية، مستغلاً ما وصفه بـ«تفكك الدولة السورية»، بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024.

دخول الاحتلال الإسرائيلي إلى سوريا

وبحسب بيان رسمي صادر عن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إنه أجرى جولة ميدانية لتفقد القوات المنتشرة داخل الأراضي السورية، برفقة عدد من كبار القادة العسكريين، على رأسهم قائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال أوري جوردين، وقائد الفرقة 210 البريجادير يائير بالاي.

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي إلى أن «هذه المنطقة حيوية واستراتيجية، ومن هذا الموقع يمكن رصد كامل السلسلة الجبلية، دخلنا إلى هنا لأن سوريا تفككت، ومن الضروري أن نكون في هذه المواقع للدفاع عن أنفسنا بأفضل طريقة ممكنة».

فرض السيطرة على مناطق سورية

وأضاف زامير أن التواجد العسكري الإسرائيلي داخل سوريا يحمل أهمية أمنية بالغة، مؤكداً اعتماد خطط دفاعية وهجومية لمواجهة التحديات المحتملة في هذه الجبهة.

الجدير بالذكر أن إسرائيل كانت قد بدأت، منذ أواخر العام الماضي، فرض سيطرتها على مناطق في جنوب غربي سوريا، بما في ذلك المنطقة العازلة الواقعة داخل الأراضي السورية، وشنت عدة ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية وأسلحة تابعة للجيش السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لا تزال تحتل هضبة الجولان السورية منذ حرب يونيو 1967، وضمّتها من جانب واحد في عام 1981، وهي خطوة لم تحظَ بأي اعتراف دولي حتى اليوم.