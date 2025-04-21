ليالي مصر تستضيف تامر عاشور.. حجز التذاكر متاح الآن عبر «تذكرتي»

ليالي مصر تستضيف تامر عاشور.. حجز التذاكر متاح الآن عبر «تذكرتي»

ليالي مصر تستضيف تامر عاشور.. حجز التذاكر متاح الآن عبر «تذكرتي»

ضمن فعاليات مشروع “ليالي مصر” الثقافي، تنظم شركة “تذكرتي” حفل غنائي استثنائي يحييه النجم تامر عاشور مساء الجمعة 25 أبريل في “زد بارك” بمدينة الشيخ زايد، في إطار جهودها المستمرة لتنشيط الحركة الفنية وتقديم عروض ترفيهية راقية بمستوى عالمي في مختلف المحافظات المصرية.

ولضمان تجربة سلسة ومريحة للجمهور، أتاحت “تذكرتي” حجز التذاكر عبر منصتها الرسمية،https://www.tazkarti.com/#/e/1218 مع إمكانية استلام التذاكر من الفروع المعتمدة، ما يُعزز من سهولة الوصول ويُشجع على الحضور الجماهيري الكبير المتوقع.

وقد طرحت الشركة ست فئات سعرية لتناسب مختلف شرائح الجمهور:
الفئة الأولى: 5500 جنيه

الفئة الثانية: 4500 جنيه

الفئة الثالثة: 3500 جنيه

الفئة الرابعة: 3000 جنيه

الفئة الخامسة: 2500 جنيه

الفئة السادسة: 1500 جنيه


من المتوقع أن يُقدّم تامر عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أنجح أغانيه الرومانسية، إلى جانب مجموعة من أغاني ألبومه الأخير “ياه”، الذي حقق رواجًا كبيرًا منذ طرحه. ويضم الألبوم 12 أغنية منها: “ياه”، “الله يحنن”، “حبك رزق”، “دراما”، و”مش بعرف أنام”.

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات “ليالي مصر”، الذي يهدف إلى إحياء المشهد الفني والثقافي في مصر من خلال تنظيم حفلات وأمسيات موسيقية راقية.

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