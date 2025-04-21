أول تعليق من «الأطباء البيطريين» بشأن واقعة قتل الكلب الهاسكي بالمحلة

قال الدكتور محمود حمدي، وكيل نقابة الأطباء البيطريين إنّ النقابة تابعت الفيديوهات التي انتشرت حول وفاة كلب هاسكي في المحلة بالغربية، بعد تعذيبه وإعطائه حقنه من قبل طبيب بيطري.

نقابة الأطباء البيطريين تحقق في مقتل كلب

وأضاف «حمدي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «النقابة في حال تقديم شكوى رسمية لها ستفتح تحقيقًا في هذا الأمر لمعرفة ما إذا كان الطبيب تورط في قتل الكلب أم لا، ومعرفة آلية التصرف مع الكلب»

وأوضح وكيل نقابة الأطباء البيطريين: «غير مسموح قتل الكلب وهو تصرف ترفضه النقابة تماما لذلك ستستدعي الطبيب لمعرفة ما قام به مع الكلب حتى يتوفى».

غير مسموح تعذيب أي كلب أو قتله

وتابع: «غير مسموح تعذيب أي كلب أو قتله ولا بد من التأكد إذا كان الكلب مسعورًا أم لا، وهناك خطوات يجب اتباعها حال إذا كان الكلب مسعورًا غير قتله على الفور، مشيرًا إلى أن النقابة ستتحقق من الأمر، لأن هناك العديد من الروايات المتضاربة».

وحول طبيعة الكلب الهاكسي الذي ظهر في الفيديو، قال «حمدي»: «هذه النوعية من الكلاب لا تربى في الشارع، ولكنها تربى في البيوت وهي من النوع الأليف وغير مؤذية، ومن المتوقع أن يكون خرج من أصحابه ولم يألف الشارع وفي هذه الحالة هناك طريقة معينة للتعامل معه بخلاف قتله».