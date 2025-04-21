خبير: نتنياهو تجاوز خصومه.. الشارع الإسرائيلي لا يزال غير مستعد لإسقاط الحكومة

كتبت: آية محسن

أكد محمد دحلة، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجح في تجاوز خصومه السياسيين والعسكريين خلال هذه المرحلة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دون الدخول في مواجهات مباشرة معهم، موضحًا أن ما يجري الآن يمثل «جولة أخرى من المعركة»، قد يخسر فيها نتنياهو بعض النقاط، مشددًا على أن هذه الخسارة لا تؤدي بالضرورة إلى نهاية ولايته.

وأوضح «دحلة»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة المقررة رسميًا في أكتوبر من العام المقبل 2026، مضيفًا أن الشارع الإسرائيلي لا يزال غير مستعد بالحجم الكافي لإسقاط الحكومة.

الشبهات القانونية ضد نتنياهو

وشدد على أن نتنياهو يواجه تحديات داخلية كبيرة، أبرزها الشبهات القانونية والاتهامات بالفساد التي تلاحقه، فضلًا عن محاولات بعض الأطراف في حكومته لإحداث تغييرات جوهرية في نظام الحكم.

وأشار محمد دحلة، خبير الشؤون الإسرائيلية، إلى أن التغيرات التي طرأت على الشارع الإسرائيلي بدأت تنعكس في نتائج استطلاعات الرأي، والتي تشير إلى أن ائتلاف نتنياهو لن يحصل على أغلبية إذا أجريت انتخابات مبكرة الآن.