تعرف على أسعار الدخول وتصنيف الشواطئ بالإسكندرية لصيف 2025

كتب: خالد غنيم



أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عن تنظيم الخدمات الشاطئية وتقديم أفضل تجربة للمصطافين خلال موسم الصيف، حيث تم الإعلان عن تصنيف الشواطئ وأسعار الدخول لهذا العام، مع التأكيد على مجانية استخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس في جميع الشواطئ.

تصنيف الشواطئ

وجاء في إعلان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية أنه تم تقسيم الشواطئ الي مجانية يسمح بدخولها مجاناً، وتشمل شمسية وكرسي ويتمثل في شاطئ أبطال التحدي – الجمرك وشواطئ عامة برسم دخول 5 جنيهات للفرد يشمل كرسي + شمسية «بحد أقصى 4 أفراد» وتتمثل في شواطئ جليم العام – شرق ،شهر العسل العام – العجمي، الهانوفيل العام – العجمي.





الخدمة لمن يطلبها

وحددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، شواطئ الخدمة لمن يطلبها، برسم دخول 10 جنيهات للفرد يشمل كرسي + شمسية «بحد أقصى 4 أفراد» وتشمل 22 شاطئًا، منها سيد درويش، نبيل الشاذلي – الجمرك، الدخيلة الشرقي والغربي، بليس 1، هدير، تقسيم الملاح، السلام 1، الهانوفيل خدمة، زهراء الهانوفيل، الكناري، مارينا أبو يوسف، أبو يوسف 1 و2، الزهور، فاميلي بيتش الشرقي والغربي، شط الإسكندرية الغربي، الصفا، أبو تلات كرير 1 الشرقي كرير 2 الغربى –العجمي.

الشواطئ المميزة

كما حددت الإدارة المركزية عن شواطئ مميزة برسم دخول «15 جنيهاً» للفرد لبعض الشواطئ «20 جنيهًا» يشمل كرسي + شمسية (بحد أقصى 4 أفراد) وتشمل شواطئ عروس البحر – المنتزه أول، السلسلة – وسط، وانلي، العصافرة، إسكندر – المنتزه ثان، شط الإسكندرية الشرقي – العجمي.

الشواطئ السياحية

وتم تحديد رسم دخول شواطئ سياحية بـ«25 جنيهاً» للفرد يشمل كرسي + شمسية بحد أقصى 4 أفراد والشواطئ هي، ستانلي – شرق ، البوريفاج – المنتزه ثان، جزيرة الدهب، محمود سعيد – المنتزه أول، شاطئ طاحونة المندرة 30 جنيهاً للفرد، شاطئ النخيل – ثلاث فئات سعرية مميزة: 20 جنيها، سياحية: 30 جنيها، خدمة مميزة 50 جنيها.