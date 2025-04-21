رئيس شعبة المصورين: الاعتداء على الصحفيين بجنازة سليمان عيد «غير مقبول»

رئيس شعبة المصورين: الاعتداء على الصحفيين بجنازة سليمان عيد «غير مقبول»

رئيس شعبة المصورين: الاعتداء على الصحفيين بجنازة سليمان عيد «غير مقبول»

كتب: أحمد مصطفى

قال مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين، إن هناك تجاوزات حدثت وسبّا وقذفا في جنازة الفنان الراحل سليمان عيد تجاه المصورين الصحفيين، من جانب المخرج محمد السباعي والفنانة آية سماحة.

جدل تصوير الجنازات بعد واقعة جنازة الفنان سليمان عيد

أضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر «الساعة 6»، على قناة «الحياة»، أن المصورين في جنازة الفنان الراحل سليمان عيد كانوا في الأماكن المخصصة لهم خلف الحاجز الأمني، وأن التجاوز جاء من جانب «البلوجرز»، مؤكدًا أن هذه ليست أول واقعة تحدث بسببهم، وأنهم هم السبب في الأزمة، وإعاقة المصورين عن تأدية عملهم.

ونوه بأن سبب تصعيد هذه المشكلة هو السب والقذف، ونشر المخرج محمد السباعي منشورا عن الواقعة يتضمن صورة للمصورين، مشيرا إلى ضرورة تقديم المصورين الصحفيين بلاغات ضد الصفحات التي تنتحل صفتهم، لكي يتم وضع حل نهائي لهذه المشكلة.

تنسيق نقابة المهن التمثيلية مع شعبة المصورين الصحفيين

وشدد على ضرورة تنسيق نقابة المهن التمثيلية مع شعبة المصورين الصحفيين لمنع حدوث أي مواقف مشابهة، موضحًا أن حضور المصورين الصحفيين لدار العزاء يتم بعد التنسيق مع أسرة المتوفى ونقابة المهن التمثيلية، بينما حضور المصورين للجنازة وممارسة مهنتهم بكامل الاحترام هو حق لهم.

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