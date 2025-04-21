الكنيسة الكاثوليكية بمصر تعلن موعد استقبال التعازي في وفاة البابا فرنسيس

يستقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مع جميع آباء المجلس، يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من أبريل الجاري، التعازي في قداسة البابا فرنسيس، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر.

يبدأ استقبال التعازي بالصلاة من الساعة 6:30 مساء، وحتى 7:00 مساء، ثم تبدأ مراسم استقبال العزاء من 7:00 مساءً، وحتى 10:00 مساءً.

ويذكر أن دولة الفاتيكان قد أعلنت صباح اليوم، وفاة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان عند الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة من صباح اليوم، والذي كان قد اختار مراسم جنازته ومكانه ليكون بسيطا في حياته ووفاته.