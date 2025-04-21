كريم فهمي: عشت قلق مسلسل «وتقابل حبيب» حتى الحلقة 30.. «اشتغلت وتعبت»

كشف الفنان كريم فهمي عن مشاعره المتباينة تجاه نجاحه في مسلسل «وتقابل حبيب»، مؤكدًا أنه ظل يشعر بالقلق طوال عرض الحلقات، ولم يطمئن إلا بعد انتهاء الحلقة الأخيرة، قائلًا: «فضلت طول الوقت قلقان، رغم النجاح مع تصاعد الحلقات، وما قدرتش أستمتع فعلًا إلا لما خلصت الحلقة 30، عشان أبقى مطمئن».

توقفت عن عمل درامي للتركيز على شخصية «فارس أبو العزم»

وأوضح «فهمي»، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»، أنه كان يعمل على مشروع درامي آخر، لكنه قرر التوقف عنه مؤقتًا للتركيز على شخصية «فارس أبو العزم» في «وتقابل حبيب»، مضيفًا: «رجعت بعد كده أكمل المسلسل التاني وأنا بقول لنفسي.. لازم أشتغل ضعف المجهود عشان أحافظ على النجاح اللي حققته، وده ممكن يكون السبب إن خطواتي أبطأ من غيري شوية».

وردًا على سؤال لميس الحديدي، حول إذا ما كان يستمتع بنجاحه، شدد الفنان كريم فهمي، على أن النجاح لحظة ويحمد الله دائمًا على ما يحققه في حياته من نجاحات، قائلًا: «أنا اشتغلت وتعبت، بس اللي حصل ده كرم من ربنا مش شطارة مني، وكان ممكن مفيش حاجة تنجح خالص».