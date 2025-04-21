«الغرف التجارية»: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستصب في صالح الصادرات المصرية

«الغرف التجارية»: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستصب في صالح الصادرات المصرية

«الغرف التجارية»: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستصب في صالح الصادرات المصرية

أكد رضا أبو زيد، عضو غرفة النسيج والصباغة والتجهيز باتحاد الغرف التجارية، أن أدوات الرسوم الجمركية التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأداة للسياسات التجارية الخارجية ستصب في صالح الصادرات المصرية من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

خفض أسعار المنتجات الصناعية

وأوضح «أبو زيد»، خلال لقاءه ببرنامج «أوراق اقتصادية»، بقناة «النيل للأخبار»، أن ذلك يعود إلى التنافسية التي تتمتع بها الصناعة المصرية، حيث تتميز بتكلفة أجور العمالة المصرية، وأسعار الطاقة الممنوحة للصناعة، مما يساهم في خفض أسعار المنتجات الصناعية المصرية.

وأشار إلى أن الاستفادة القصوى من هذه الفرصة تتطلب عاملين أساسيين، الأول هو تغيير الثقافة الإنتاجية للعامل المصري لتبني معايير إنتاجية ترتكز على الجودة والكم معًا، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية العامل في الساعة مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، أما العامل الثاني فهو أن أسعار المنتجات المصرية، مع انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، أصبحت الأرخص عالميًا، ما يستدعي من الصناع استغلال هذه الميزة لترويج المنتج المصري في السوق الأمريكي.

الاستفادة من الرسوم الأمريكية

وطالب أبو زيد الصناع المصريين بالاستفادة من الرسوم الجمركية الأمريكية لزيادة صادرات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وذلك لملء الفراغ الذي سيحدث نتيجة انحسار انتشار المنتجات الصينية في السوق الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية التي تجاوزت 245%.

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