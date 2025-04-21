كريم فهمي: كنت مرعوبا من مقارنة وتقابل حبيب مع ونحب تاني ليه؟

كريم فهمي: كنت مرعوبا من مقارنة وتقابل حبيب مع ونحب تاني ليه؟

كريم فهمي: كنت مرعوبا من مقارنة وتقابل حبيب مع ونحب تاني ليه؟

عبّر الفنان كريم فهمي عن المخاوف التي رافقته خلال عرض مسلسل «وتقابل حبيب»، مشيرًا إلى أن النجاح الذي حققه العمل كان تدريجيًا، إذ بدأ بشكل قوي منذ الحلقات الأولى وتزايد مع تصاعد الأحداث، إلا أن القلق لم يفارقه طوال فترة التصوير.

تفاعل طاقم العمل سبب النجاح

وقال «فهمي»، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON»: «من أول المسلسل كان الناس متفاعلين، لكن قلقي كان أكبر من أي حاجة، كنت خايف من المقارنة مع مسلسل «ونحب تاني ليه؟»، خاصة لأن نفس الثنائي كان موجودًا أنا وياسمين عبد العزيز، بالإضافة إلى الكاتب عمرو محمود ياسين وعدد من نفس فريق العمل».

كريم فهمي يبذل مجهودا مضاعفا لضمان نجاح «وتقابل حبيب»

وأضاف أنه بذل مجهودًا مضاعفًا لضمان نجاح «وتقابل حبيب» وتجاوزه لنجاح التجربة السابقة، قائلا: «كنت عاوز المسلسل ينجح أكتر من ونحب تاني ليه؟، عشان كده تعبت جدًا، وتعبت عمرو محمود ياسين أكتر، كنت دايمًا خايف وببحث في كل تفصيلة، ومكنتش بسيب حاجة تعدي من غير نقاش طويل».

وتابع الفنان كريم فهمي: «أنا تعبت عمرو كتير في الشغل، وكنا دايمًا بنتخانق بسبب آراء مختلفة، لكن في الحقيقة إحنا أصحاب جدًا، ونفس الشيء بيني وبين ياسمين عبدالعزيز، إحنا أصدقاء لكن في الشغل كل واحد بيفصل الصداقة عن المهنة»، مضيفًا: «كنت شايل هم شخصية فارس أبو العزم.. وعاوزها تطلع في أفضل صورة ممكنة.. ده خلاني طول الوقت في حالة تركيز ومراجعة ونقاش مع عمرو وياسمين لأن النجاح بالنسبة لي كان أننا نقدم عمل حقيقي أفضل من اللي قبله».

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