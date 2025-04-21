نجاح مسلسل «وتقابل حبيب»

وقال «فهمي»، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»: «أنا من محبي المسلسلات القصيرة 15 أو حتى 10 حلقات، وكنت قلقان من تجربة الثلاثين حلقة»، مؤكدًا أنه شعر بالاطمئنان بسبب ثقته في صناع العمل، وعلى رأسهم الكاتب عمرو محمود ياسين.

كوادر محترفة في فريق العمل

وأضاف: «الكاتب عمرو محمود ياسين بيعرف يلعب لعبة الـ30 حلقة صح، ده ملعبه، وكنت واثق أنه هيقدم حاجة مميزة في «وتقابل حبيب»، وكمان وجود كوادر محترفة في فريق العمل طمني جدًا، كممثل مش مجرد منفذ، لازم يكون ليا رأي وبصمة، والنقاش مع المؤلف جزء أساسي من شغلي».

التوازن الدقيق بين الجانب الاجتماعي والرومانسي

وتحدث كريم فهمي عن التوازن الدقيق بين الجانب الاجتماعي والرومانسي داخل المسلسل، مؤكدًا أن هذا التوازن كان يمثل تحديًا في البداية، قائلاً: «الناس كانت مستنية اللقطات الرومانسية، لكن إحنا قدمناها بجرعات محسوبة، وده زوّد حالة التشويق عند الجمهور، اللي كان بيتابع وينتظر كل مشهد رومانسي لأنه بيكون فارق معاهم»، مشددًا على أن النهاية السعيدة للعمل لم تكن قرارًا ارتجاليًا أو وليد اللحظة، بل تم الاتفاق عليها منذ بدء التصوير «من أول يوم اتفقنا أنا وياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين إن النهاية هتكون سعيدة».