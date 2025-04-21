مصطفى فايد.. شاب مصري يقود ثورة تعديل السيارات بخطوات واثقة نحو العالمية

مصطفى فايد لم يعد مجرد اسم في عالم السيارات، بل أصبح علامة مميزة لكل من يهتم بالتعديلات المبتكرة والجودة العالية. شاب مصري طموح، استطاع أن يشق طريقه في مجال معقد ويحتاج لخبرة وشغف حقيقي، ونجح في وضع بصمته من خلال تعديل كيا كارنفال ليموزين، في تجربة فريدة من نوعها تحدث لأول مرة في مصر.

هذا الإنجاز لم يكن سوى البداية، فقد واصل مصطفى تطوير مشاريعه وانتقل للعمل على سيارات SUV مثل هيونداي ستاريا، توسان، سانتافي، وكارنفال مرة أخرى، ولكن بدون الهاي رووف، ليمنح العملاء اختيارات متعددة تلائم ذوقهم واحتياجاتهم. هذه التعديلات جمعت بين الذوق العصري والوظيفة العملية، وخلقت ضجة حقيقية في السوق المصري.

بعيدًا عن السيارات، أظهر مصطفى جانبًا إنسانيًا لافتًا في برنامجه الرمضاني “احلم مع قبطان”، حيث ساعد المحتاجين، وتفاعل مع الناس بشكل مباشر، مقدّمًا محتوى هادفًا ومؤثرًا على السوشيال ميديا. وقد حرص على أن يكون قريبًا من جمهوره من خلال لايفات دورية يتحدث فيها عن مشاريعه وخططه.

وفي نقلة نوعية لمسيرته، أعلن مصطفى فايد عن افتتاح فرع جديد في السعودية قريبًا، ليبدأ أول خطواته في سوق الخليج، ما يعكس طموحه في الوصول للعالمية. والأهم من ذلك، أنه كشف عن مشروع ضخم يتمثل في إنشاء مصنع لتجميع السيارات الكورية في مصر بخبرات كورية، وهي خطوة من شأنها أن تفتح فرص عمل للشباب وتدفع الصناعة المحلية للأمام.

كما أعلن القبطان عن نيته دخول عالم تعديل السيارات السيدان بخبرات كورية ومصرية ضمن خطة توسعية تشمل مختلف الفئات، ليؤكد أنه لا يتوقف عند نوع واحد من السيارات، بل يسعى لتقديم حلول مبتكرة وشاملة لكل العملاء.

باختصار، مصطفى فايد يجسد قصة نجاح حقيقية لشاب بدأ من الصفر، واعتمد على شغفه وقدراته، ليصنع لنفسه اسمًا لامعًا في واحدة من أصعب المجالات.