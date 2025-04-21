وظائف مبيعات براتب يصل إلى 15 ألف جنيه.. الشروط ورابط التقديم

وظائف مبيعات براتب يصل إلى 15 ألف جنيه.. الشروط ورابط التقديم

وظائف مبيعات براتب يصل إلى 15 ألف جنيه.. الشروط ورابط التقديم

كتب: عبد العزيز سلامة

في إطار السعي لتوفير فرص عمل مجزية للشباب، أعلن موقع التوظيف «فرصنا»، عن حاجة إحدى الشركات الخاصة لمناديب مبيعات خارجية للعمل في مدينة المنيا الجديدة، برواتب مجزية تصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى حوافز ومميزات عديدة.

تفاصيل الوظيفة

المسمى الوظيفي: مندوب مبيعات خارجية

مقر العمل: المنيا الجديدة – محافظة المنيا

عدد المطلوبين: 10 أفراد

نوع العمل: دوام كامل

الراتب الأساسي: من 8000 إلى 15000 جنيه شهريًا «حسب الأداء»

شروط التقديم

تتمثل الشروط الخاصة بالوظائف الشاغرة في التالي:

توفر خبرة متوسطة «حتى سنتين كحد أقصى»

المؤهل الدراسي: مؤهل عال

السن المطلوب: من 22 إلى 35 عامًا

الجنس المطلوب: ذكور فقط

اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي: غير مطلوبين

مميزات الوظيفة

بدل تغذية «بدل مادي»

توفير سكن «سكن تابع للشركة»

تأمينات اجتماعية

كيفية التقديم على الوظائف

إذا كانت هذه الفرصة مناسبة لك خاصة مع الدعم السكني والراتب المميز، يمكنك التقديم عليها من خلال الدخول عبر موقع التوظيف فرصنا من هذا الرابط، ثم الضغط على تقدم للوظيفة وإدخال البيانات المطلوبة.

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