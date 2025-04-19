وظائف خالية في مجال الأغذية بمرتبات تصل لـ25 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

بمجرد حصول الشباب على شهادة المؤهل الدراسي الخاص بهم، يبدأون في البحث عن وظائف خالية سواء كانوا الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا أو متوسطة، ويحرص موقع فرصنا على توفير وظائف للشباب في كل التخصصات، ليعلن عن فرص عمل خالية في إحدى شركات صناعات الأغذية، بمرتبات تصل لـ 25 ألأف جنيه.

وأوضح موقع فرصنا كافة التفاصيل الخاصة بـ الوظائف الخالية في إحدى شركات الصناعات الغذائية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم، كالتالي:

شروط الوظائف الخالية

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية حاصل على دبلوم نظام 5 سنوات.

- أن يكون لديه خبرة تتراوح بين 10 و 15 عاما.

- ألا يقل السن عن 39 وألا يزيد على 52 عاما.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الشاغرة لديه مستوى جيد جدا في الحاسب الآلي.

أن يكون لديه رخصة قيادة خاصةأن يكون لديه مستوى جيد جدا في اللغة الإنجليزية.

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين راتب أساسي يتراوح بين 15000 و25000 جنيه.

- تمنح الشركة للعاملين بدل تغذية أو توفر وجبة.

- يتم احتساب الوقت الإضافي.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات صحية واجتماعية.

- يتم احتساب الوقت الإضافي.

ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف الخالية، الدخول لموقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، واختيار الوظيفة المطلوبة والدخول منها للاستمارة الخاصة بالوظائف، وملء كافة البيانات المطلوبة.