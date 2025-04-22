موعد بدء التقديم المبكر للطلاب الجدد في الجامعات الأهلية 2025

موعد بدء التقديم المبكر للطلاب الجدد في الجامعات الأهلية 2025

موعد بدء التقديم المبكر للطلاب الجدد في الجامعات الأهلية 2025

تستعد الجامعات الأهلية في مختلف المحافظات لبدء أعمال تنسيق القبول للعام الجامعي الجديد، وذلك للطلاب الجدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شهادات، وستتيح الجامعات باب التسجيل المبكر للكليات المختلفة عبر مواقعها الإلكترونية، وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

جامعة حلوان الأهلية تمثل نموذجًا للجامعات الذكية

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، أن الجامعة تمثل نموذجًا للجامعات الذكية التي تركز على الطالب كمحور رئيسي للعملية التعليمية، مضيفًا: «نحن لا نقتصر على تقديم برامج تعليمية تقليدية، بل نعد جيلًا جديدًا من الخريجين القادرين على التفكير النقدي، والإبداع، والعمل بكفاءة في بيئات عمل متغيرة ومتقدمة، وهدفنا أن تكون الجامعة بوابة عبور حقيقية نحو التميز المهني والريادة».

بدء التقديم المبكر للعام الجامعي الجديد اعتبارًا من الأول من مايو 2025

وكشف «قنديل» في تصريحات لـ«الوطن» عن بدء التقديم المبكر للعام الجامعي الجديد اعتبارًا من الأول من مايو 2025، على أن يتم الإعلان عن الرابط الإلكتروني الرسمي للتقديم بداية من الأسبوع المقبل، لتبدأ بذلك رحلة جديدة من الفرص المتميزة لكل من يبحث عن تعليم يليق بالمستقبل.

من جهته، أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا الأهلية، بدء التسجيل المبكر للالتحاق بالكليات المختلفة خلال شهر مايو المقبل للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شهادات.

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