«العمل» توفر وظائف على مهنة فني لحام في قبرص.. «الراتب يصل إلى 87 ألف جنيه شهريا»

أعلنت وزارة العمل توافر 6 فرص عمل في شركة Multimarine Services Ltd القبرصية، على مهنة فني لحام في تخصصات «لحام ألواح وأنابيب الفولاذ الكربوني بشكل أساسي باستخدام طرق اللحام GTAW، أو مزيج من طرق اللحام Smaw fsaw/Gmaw واللحام بقوس الغاز، واللحام بالقوس الكهربائي، واللحام بالقوس المعدني للفولاذ، واللحام بالقوس الكهربائي المحمي».

ويأتي الإعلان عن الوظائف وفرص العمل في الداخل والخارج، وفق توجيهات محمد جبران وزير العمل، بضرورة توفير فرص عمل لائقة في الداخل والخارج.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، مميزات الوظائف، وبينها وصول إجمالي الراتب شهريا إلى 1500 يورو ما يعادل 87 ألف جنيه، و38 ساعة عمل لمدة 5 أيام في الأسبوع، إضافة إلى ساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر.

وأضافت أنّ الشركة توفر مواصلات من وإلى العمل مجانا، وقد توفر السكن والوجبات بمقابل ثابت من أجر العامل، كما توفر الشركة تذاكر سفر من وإلى مصر مجانا، حيث تكون مدة العقد 24 شهرا، يمكن تجديدها لمدة عامين آخرين.

ولفت إلى أنّ الشروط تتضمن ألا تقل الخبرة عن 5 سنوات، ويفضل من لديه شهادات خبرة في مجال اللحام، كما يشترط إجادة اللغة الانجليزية، ويمكن تقديم صور من المستندات، والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية من اليوم الثلاثاء 22-4-2025 ولمدة 3 أيام على الرابط التالي: https://egyres.manpower.gov.eg/Request_CY/index