«أشهر عناق في السينما».. سر الملصق الرسمي لمهرجان كان السينمائي

كتبت - نورهان نصرالله:

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي عن الملصق الرسمي للدورة الـ 78، والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها في الفترة من 13 إلى 24 مايو المقبل، وقد اختارت إدارة المهرجان «أشهر عناق في تاريخ الفن السابع»، ليكون الملصق الرسمي للدورة الجديدة، وذلك وفقا لما كشفه الحساب الرسمي للمهرجان على «إنستجرام».

والملصق الرسمي لمهرجان كان السينمائي هو ملصق مزدوج، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم ملصق مزدوج، وهو مشهد من فيلم «رجل وامرأة» أو «Un homme et une femme» للمخرج كلود ليلوش، وهو الفيلم الذي فاز بأهم الجوائز عندما صدر في عام 1966، كان أولها السعفة الذهبية لمهرجان كان، وبعدها حصل على جائزتي أوسكار أفضل سيناريو وأفضل فيلم أجنبي، كما حصل على جوائز «جولدن جلوب» و«بافتا».

مهرجان كان عن اختيار الملصق الرسمي للدورة الـ78: تكريم لـ أنوك إيمي وجان لويس ترينتينان

وأصدر مهرجان كان ملصقين لبطلي الفيلم من مشهد العناق بينهما، فتظهرالممثلة أنوك إيميه، في ملصق، بينما يظهر على الملصق الآخر الممثل جان لوي ترينتينيان، وأوضحت إدارة المهرجان سبب اختيارها للملصق المزدوج، «لأن هذه العناق بلا شك الأشهر في الفن السابع، لا يفصل بين كائنين يحبان بعضهما البعض، اختار مهرجان كان السينمائي لأول مرة في تاريخه تقديم ملصق رسمي مزدوج، إنه تكريم لـ أنوك إيمي وجان لويس ترينتينان أثناء دورانهما حول كاميرا كلود ليلوش في فيلم رجل وامرأة (Un homme et une femme)، الفائز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1966».

تفاصيل الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي

أسابيع قليلة تفصل الجمهور عن انطلاق النسخة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي، والذي من المقرر أن تنطلق فعالياته في الفترة من 13 إلى 24 مايو المقبل، وسيقدم الممثل الفرنسي لوران لافيت حفل الافتتاح، ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح تكريم النجم روبرت دي نيرو بجائزة السعفة الذهبية الفخرية، بينما يفتتح المهرجان بفيلم الكوميديا ​​الفرنسي «باي باي» للمخرجة أميلي بونين.