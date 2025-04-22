بعد نجاح رياح الحياة.. حمزة نمرة يتعاون مع الشاعر محمود فاروق في ألبومه الجديد

كتب: أحمد عبد الرحمن

يستعد الفنان حمزة نمرة لإطلاق ألبومه السابع، معلنًا عن تعاون جديد مع الشاعر محمود فاروق، الذي سبق وأن جمعتهما نجاحات كبيرة في أعمال سابقة.​

تفاصيل تعاون حمزة نمرة ومحمود فاروق

في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أعرب نمرة عن سعادته بالعمل مجددًا مع فاروق، واصفًا إياه بـالشاعر العبقري، مؤكدًا أن الألبوم الجديد سيضم أكثر من أغنية من كلمات فاروق.​

يُذكر أن الثنائي قدما معًا أغنية داري يا قلبي، التي حققت أكثر من 400 مليون مشاهدة على يوتيوب، وأغنية رياح الحياة، التي حصدت 42 مليون مشاهدة منذ طرحها.

ألبوم حمزة نمرة الجديد

من المتوقع أن يشهد الألبوم الجديد تعاونات فنية متعددة، حيث أشار نمرة إلى مشاركة عدد من الفنانين المتميزين في إنتاج الأغاني، معبرًا عن حماسه للكشف عن أسمائهم قريبًا.