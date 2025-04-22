«تجارية الجيزة»: الضريبة الموحدة تعزز الشفافية وتسهم في تحسين بيئة الاستثمار

رحب المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الجيزة، ورئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أنّ هذا التوجه يعكس استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم، وتعدد جهات التحصيل التي مثلت عبئا على المستثمرين، مؤكدا أنّ الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي طالما أثقلت كاهل المستثمرين.

وأكد الشاهد أنّ تطبيق ضريبة موحدة سيكون له أثر إيجابي مباشر في دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، دون أعباء يتفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع، ما يعزز الشفافية والوضوح أمام المستثمر، كما أنّ الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبي.

توحيد الضريبة يُحقق العدالة الضريبية

وأضاف أنّ القرار يُحقق العدالة الضريبية، من خلال ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة لا تراعي الفروق في طبيعة النشاط أو حجمه، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافية.

وأكد أنّ توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيسهم في تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكومية وخفض الوقت اللازم لإنهائها، ما ينعكس على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم مناخ الأعمال في الدول، والتي تعتبر أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.

وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائي للضريبة، مؤكدًا أنّ مشاركة أصحاب الشأن في وضع السياسات تضمن نجاحها وقبولها، وتُعزز التزام الجميع بها.

استقرار مناخ الأعمال

وشدد الشاهد على ضرورة وضع حلول تشريعية وتنفيذية رادعة تمنع الجهات المختلفة من العودة إلى فرض رسوم مستترة أو استحداث أعباء جديدة خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار مناخ الأعمال، وضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.

وأكد أنّ القرار يعكس رؤية حقيقية للدولة في خلق مناخ استثماري تنافسي ومستقر، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتدفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا.