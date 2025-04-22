«الوطنية للانتخابات»: المشاركة الانتخابية حق وواجب.. ونراهن على وعي المواطن

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنَّ الكرامة الوطنية لا تكتمل إلا حين يُمنح المواطن حقه في اختيار من يمثله بحرية ووعي، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ شكل الأساس الذي انطلقت منه الشراكة المثمرة بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف إعداد جيل واعٍ بحقوقه، قادر على ممارسة دوره في بناء دولة ديمقراطية حديثة.

الوعي الانتخابي للمواطن

وأضاف المستشار بدوي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان أنَّ تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، مبنيًا أنَّ الهيئة عكفت على إعداد وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية شاملة، إيمانًا منها بأن جوهر العملية الانتخابية لا يكتمل إلا بمواطن مدرك، واعٍ، قادر على اتخاذ قراره بشكل حر ومسؤول.

وأوضح أن جهود الهيئة بدأت من المدارس، وشملت فئات متعددة من الشباب داخل الأندية ومراكز الشباب، إلى جانب لقاءات خاصة مع صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك ندوات استهدفت المرأة وكبار السن داخل قصور الثقافة ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، فضلًا عن دعم ومشاركة ذوي الهمم في مختلف المبادرات.

ممثلو منظمات المجتمع المدني

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أنَّ المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا دستوريًا، بل أيضًا واجب وطني، معربًا عن سعادته بلقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني اليوم، لما لهم من قدرة على الوصول إلى مختلف الفئات المجتمعية، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت أن الهيئة لا تقود العملية الانتخابية فقط، بل تسهم في ترسيخ قيم الديمقراطية وتحفيز المواطنين على التعبير عن إرادتهم بحرية.

واختتم المستشار حازم بدوي كلمته قائلًا: «التحول الديمقراطي لا يتم بقرار، ولا بتحفيز إعلامي فقط، بل بقناعة داخلية لدى كل مواطن بأنه جزء فاعل من المجتمع، وشريك في بناء مستقبله».