القومي لحقوق الإنسان و«الوطنية للانتخابات» يطلقان أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، تنظيم أولى فعاليات برنامج «تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن وتفعيل دور المنظمات الأهلية في متابعة الانتخابات»، الثلاثاء المقبل.

بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس والهيئة

تأتي هذه الفعالية في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، الذي يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية، والتأكيد على أهمية الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني لضمان الشفافية والنزاهة، بما يسهم في ترسيخ الممارسة الديمقراطية القائمة على المشاركة الفاعلة والرقابة المجتمعية الواعية.

ومن المقرر أن يفتتح ورشة العمل كل من السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، إلى جانب عبد الجواد أحمد، عضو المجلس ومنسق بروتوكول التعاون مع الهيئة، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والقيادات، وممثلي المجتمع المدني، وخبراء حقوق الإنسان والإعلاميين.

ويؤكد المجلس أن هذه الفعالية تأتي ضمن برنامج أوسع يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز القيم الديمقراطية، من خلال بناء شراكات قوية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان مشاركة فاعلة ومستنيرة في صياغة المستقبل السياسي لمصر.