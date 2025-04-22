فيديو يوثق لحظات ذعر بعد انهيار سقف طائرة شركة عالمية في الجو.. ماذا حدث؟

شهد ركاب على متن طائرة تابعة لشركة عالمية لحظات من الذعر والقلق، عندما بدا أن جزءًا من سقف الطائرة قد انهار أثناء تحليقها في الجو، وانتشر مقطع فيديو على منصة TikTok يوثق هذه اللحظات، إذ ظهر 4 ركاب وهم يحاولون جاهدين الإمساك بقطعة كبيرة من السقف المنهار فوق منطقة صناديق الأمتعة العلوية لطائرة من طراز بوينج 717، وفي لقطة أخرى، ظهر أحد الركاب وهو يسند الجزء المتدلي بيده اليسرى بينما كان جالسًا في مقعده المطل على الممر.

انهيار سقف الطائرة على الركاب

وعلّق لوكاس مايكل لاين، الذي شارك مقطع الفيديو: «كان صديقي على متن رحلة دلتا وانهار السقف»، وأظهرت لقطات لاحقة من الفيديو محاولة لإعادة تثبيت قطعة السقف في مكانها الأصلي، إذ جرى استخدام ما لا يقل عن تسعة شرائط من الشريط اللاصق الأصفر الفاقع لتثبيتها بشكل مؤقت، بحسب صحيفة «مترو» البريطانية.

وادعى مايكل لاين أنّ مضيفات الطائرة قمن في نهاية المطاف بتثبيت قطعة السقف بشكل مؤقت فوق رأس صديقه باستخدام الشريط اللاصق بعد أن ظل ممسكًا بها لفترة من الوقت، مُضيفًا أن شركة الطيران قدمت للركاب تعويضًا قدره 10 آلاف ميل، ما يعادل حوالي 100 دولار، مقابل اضطرارهم للعودة إلى نقطة المغادرة في أتلانتا والانتظار لحين توفير طائرة أخرى، لنقلهم إلى وجهتهم النهائية في شيكاغو.

وأشار عبر منشوره على TikTok بتعليق ساخر حول حالة الطائرات، مصحوبًا بالوسوم المتعلقة بشركة دلتا، وبوينج، والمجلس الوطني لسلامة النقل، وقد لاقى هذا المنشور انتشارًا واسعًا وسريعًا، إذ حصد أكثر من 195 ألف مشاهدة، وحوالي 5900 إعجاب، وأكثر من 1300 مشاركة.

#delta #boeing #ntsb ♬ Paper Planes - M.I.A. @lucasmpayne My Hommie @user6420519983283 Tom Witchsy was on a Delta flight and the ceiling collapsed. The attendants finally duct taped it after he held it up for awhile…@delta offered 10,000 miles ( basically 100 dollars) after they had to go back to Atlanta, wait for hours and deplane and get on another plane to Chicago. These planes!!! #airplane

لا توجد إصابات بين الركاب أو طاقم الطائرة

وأكد متحدث باسم شركة دلتا للطيران في تصريح لصحيفة «نيويورك بوست» أنّ الجزء المنفصل من لوحة الطائرة جرى تثبيته في مكانه بشكل آمن، ما سمح للركاب بعدم الاضطرار إلى الإمساك به يدويًا أثناء الرحلة، وأضاف المتحدث أنّ الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الركاب أو طاقم الطائرة.

وأوضح أنّ الركاب واجهوا تأخيرًا لمدة ساعتين في رحلتهم التي كانت مقررة في الرابع عشر من أبريل، قبل أن يتمكنوا من مواصلة رحلتهم إلى شيكاغو على متن طائرة أخرى تابعة للشركة، وفي معرض تعليقه على الحادث، قال المتحدث باسم دلتا: «تتقدم دلتا بالشكر لعملائها الكرام على صبرهم وتعاونهم في التعامل مع هذا الموقف، كما نعتذر بشدة عن أي تأخير أو إزعاج تسبب فيه هذا الأمر في خطط سفرهم».

يُذكر أن هذا الحادث قد وقع قبل أسبوع واحد فقط من واقعة أخرى شهدتها شركة دلتا، إذ اشتعلت النيران في رحلتها رقم 1213 على مدرج مطار أورلاندو الدولي، وجرى إخلاء جميع الركاب بنجاح باستخدام مزلقة الطوارئ، واضطروا للانتظار داخل مبنى المطار لحين توفير طائرة بديلة لنقلهم إلى وجهتهم في أتلانتا.