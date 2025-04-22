الفاتيكان يعلن تفاصيل مراسم جنازة البابا فرنسيس

الفاتيكان يعلن تفاصيل مراسم جنازة البابا فرنسيس

الفاتيكان يعلن تفاصيل مراسم جنازة البابا فرنسيس

تُقام مراسم جنازة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس في تمام الساعة 10 صباحًا، في اليوم الأول من تِساعية الحِداد، وذلك وفقًا لما نصّ عليه دليل جنازات الحبر الروماني، وبعدها سيُنقل جثمان الحبر الأعظم إلى داخل بازيليك القديس بطرس، ومن هناك إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى حيث يُوارى الثرى.

تفاصيل جنازة البابا فرنسيس

وأعلن مكتب الاحتفالات الليتورجية البابوية أنَّ طقوس مراسم جنازة البابا فرنسيس سيترأسها عميد مجمع الكرادلة، الكاردينال جوفاني باتيستا ري.

وعقب الاحتفال الإفخارستي، ستُقام طقوس الوداع الأخير (Ultima commendatio) والتوصية الختامية (Valedictio) ومن ثم سيُنقل نعش الحبر الأعظم إلى داخل بازيليك القديس بطرس، ليُحمل بعد ذلك إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى حيث يُوارى الثرى.

وقد أعلن عدد من رؤساء الدول والحكومات نيتهم المشاركة في هذه المناسبة الفريدة والمهيبة.

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