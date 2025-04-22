الفاتيكان تعلن إقامة جنازة البابا فرنسيس يوم السبت المقبل

الفاتيكان تعلن إقامة جنازة البابا فرنسيس يوم السبت المقبل

الفاتيكان تعلن إقامة جنازة البابا فرنسيس يوم السبت المقبل

أعلنت الفاتيكان نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس صباح الأربعاء، على أن تقام الجنازة يوم السبت المقبل عند تمام الساعة العاشرة صباحا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن الفاتيكان في بيان أن البابا فرانسيس تُوفي بسبب سكتة دماغية وقصور القلب، عن عمر ناهز 88 عاما.

ومن المقرر أن يحضر الجنازة زعماء من مختلف أنحاء العالم قبل انعقاد المجمع الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

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