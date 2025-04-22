رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يلتقي أعضاء الدعم الفني لجودة الإدارات

التقى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أعضاء الدعم الفني للجودة بالإدارات، وأعضاء الجودة بالمنطقة، اليوم الثلاثاء، بقاعة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، لمناقشة مردود زيارات وفد الهيئة القومية، لضمان جودة التعليم والاعتماد التي تمت للروضات المرشحة، لاعتماد الجودة خلال الفصل الدراسي الثاني.

إعداد تقارير دورية مفصلة من منسقي الجودة

وعقب مناقشة تقارير زيارات الاعتماد أشاد رئيس المنطقة بمردود جولات وفد هيئة الجودة، مطالبًا بضرورة الاستعداد مبكرًا وأخذ خطوات استباقية لتجهيز المعاهد قبل زيارات الاعتماد بفترة كافية، مع الاهتمام بترشيحات المعاهد بشكل أكثر جدية في المعايير وبمشاركة كافة أطراف العملية التعليمية، كما طالب بإعداد تقارير دورية مفصلة من كافة منسقي الجودة حول كافة احتياجات المعاهد، ويكون العرض على فضيلته شخصيًا.

رئيس المنطقة يبحث الحضور على أهمية الحفاظ على النجاحات السابقة

كما حّث رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية الحضور على أهمية الحفاظ على النجاحات السابقة، مشيرًا إلى أنهم أعين المنطقة في أماكنهم، وأنّ هذه أمانة سيسأل عنها الجميع، نظرًا للتكاليف التي يقوم بتخصيصها الأزهر الشريف بالتعاون مع المؤسسات الأخرى لجعل هذه المعاهد ذات جودة ويُحتذى بها، فلابد أنّ يتكاتف الجميع للحفاظ على رونق وجودة المعاهد والروضات التي تم اعتمادها من قبل، للارتقاء بمستوى العملية التعليمية.