«هنو»: نتطلع إلى أن يكون العام الثقافي المصري القطري نموذجا مشرفا للتكامل

أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، عن سعادته بتوقيع خطاب نوايا لإطلاق العام الثقافي المصري القطري 2027، مع الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر خلال زيارته لقطر.

وأضاف «هنو» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: سعدت بلقاء سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، في ختام زيارة مثمرة لدولة قطر الشقيقة، وأوضح وزير الثقافة: خلال اللقاء، «وقعنا خطاب نوايا لإطلاق العام الثقافي المصري القطري 2027، الذي نؤمن بأنه سيكون محطة حضارية مهمة تعكس الدور المحوري للثقافة في بناء التفاهم الإنساني وتعزيز الروابط بين الشعوب».

العام الثقافي يُجسد رؤية مصر الاستراتيجية لدور الإبداع كأداة للتقارب

هذا العام الثقافي يُجسد رؤية مصر الاستراتيجية لدور الإبداع كأداة للتقارب، ونتطلع لأن يكون نموذجًا عربيًا مشرفًا للتكامل الثقافي، من خلال برامج نوعية تعكس تنوعنا وغنانا الحضاري المشترك.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت أن خطاب النوايا يتضمن عدة محاور أساسية تشمل التعاون في مجالات الفنون التشكيلية والمعارض والمتاحف من خلال تبادل الأعمال الفنية، وتنظيم معارض مشتركة، وتعزيز الشراكة الثقافية بين البلدين، إلى جانب تنسيق الجهود الإعلامية للترويج للفعاليات.