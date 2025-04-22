جامعة الإسكندرية ترفع نسبة اجتياز اختبار الإنجليزية للدراسات العليا

كتب- كيرلس مجدى:

أعلن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن رفع الحد الأدنى لاجتياز اختبار اللغة الإنجليزية AUEBT إلى 60% بدلًا من 50%، وذلك على جميع كليات ومعاهد الجامعة.

جاء هذا القرار تجديدًا للموافقة على ما أقره مجلس الجامعة، ويهدف إلى تعزيز كفاءة الطلاب اللغوية، وتطوير قدراتهم البحثية بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية الدولية.

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية اليوم، فإن المجلس وافق خلال الاجتماع على عدد من المقترحات البحثية والبرامج الجديدة، أبرزها اعتماد برنامج الدبلوم المهني في «ممارسة الصيدلة الرياضية» بكلية الصيدلة، وبرنامج الماجستير المهني المشترك في «الصيدلة الإشعاعية»، بالتعاون بين قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة، ومعهد البحوث الطبية، وهيئة الطاقة الذرية.

وفي سياق دعم التعاون الدولي، ناقش المجلس عدة اتفاقيات علمية وأكاديمية، من بينها اتفاقية استخدام Biobank Data UK في مشروع تخرج طلاب كلية الهندسة، وتجديد التعاون مع جامعة قبرص، وتوقيع اتفاقيات جديدة مع جامعات توهوكو اليابانية، وغرناطة الإسبانية، وبرنموث البريطانية، ومدرسة ديجروت الكندية، فضلًا عن تجديد مذكرة التفاهم مع الجامعة القومية للأبحاث النووية بروسيا.