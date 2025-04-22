من هو زوج الفنانة مي الغيطي؟.. طبيب بريطاني أشهر إسلامه وقصة حبهما دامت 3 سنوات

احتفلت الفنانة الشابة مي الغيطي بزفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون في حفل أقيم مساء يوم الأحد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واقتصر الحضور على أفراد العائلة والأصدقاء المقربين للعروسين، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت أجواء الفرح والاحتفال، حيث ظهرت الفنانة مي الغيطي في لقطات مؤثرة وهي ترقص مع والدها الكاتب والسيناريست محمد الغيطي، بالإضافة إلى رقصات أخرى جمعتها بعريسها.

وتألقت العروس مي الغيطي بإطلالتين جذابتين خلال الحفل، ففي الإطلالة الأولى، ارتدت فستان زفاف أبيض طويلًا يتميز بتصميمه البسيط والأنيق بتوقيع المصممة الشهيرة فيرا وانغ، وتركت شعرها الطويل ينسدل بنعومة على كتفيها، مما أضفى عليها مظهرًا رقيقًا وجذابًا، وفي الإطلالة الثانية، اختارت مي فستانًا أبيض قصيرًا أكثر عملية بتوقيع المصمم أوسكار دي لا رينتا، ونسقته مع حذاء رياضي مريح، مما سمح لها بالرقص والحركة بحرية وراحة أكبر خلال الاحتفال.

معلومات عن زوج الفنانة مي الغيطي

وزوج الفنانة مي الغيطي هو الطبيب البريطاني آندرياس براون ذو أصول قبرصية، ويعمل في هيئة الصحة الوطنية في مجالي الجراحة والرمد، وقد حصل على درجة الماجستير في الطب من جامعة «كوين ماري» البريطانية، وهو أيضًا عازف جيتار مع فرقته الخاصة، ويُحيي حفلات في مختلف أرجاء لندن، وذلك بحسب مجلة «Harper's BAZAAR» العربية.

وشاءت الأقدار أن تلعب الصدفة دورًا حاسمًا في بداية قصة حب مي الغيطي والطبيب البريطاني أندرياس براون، فقد جمعهما القدر أثناء سفر الفنانة الشابة إلى بريطانيا، وذلك لتصوير أحد أعمالها السينمائية، وخلال فترة تواجدها هناك، نشأت بينهما مشاعر قوية تطورت سريعًا إلى قصة حب عميقة، وحرص أندرياس براون على إشهار إسلامه رسميًا داخل أروقة الأزهر الشريف قبل أن يتقدم لخطبة مي الغيطي.

ويتميز أندرياس براون ببعده عن صخب مواقع التواصل الاجتماعي، فهو لا يولي هذه المنصات اهتمامًا كبيرًا، ويتضح ذلك من خلال عدد متابعيه القليل نسبيًا على حسابه الشخصي على موقع انستجرام، حيث يقتصر عدد متابعيه على حوالي 800 شخص فقط.

قصة حب دامت 3 سنوات

تعود الشرارة الأولى لقصة زواج الفنانة مي الغيطي والطبيب أندرياس براون إلى فترة مواعدة دامت ثلاث سنوات، شهدت جولاتهما سويًا في أنحاء مختلفة من العالم، وكانت آخر محطات سفرهما رحلة جماعية إلى تايلاند، والتي أعقبها تخطيط للتوجه إلى القاهرة بهدف مقابلة أهل العروس وإقامة مراسم الخطوبة الرسمية، إلا أن القدر كان له مسار آخر مخطط له، فبينما كان العروسان يستعدان لهذه الخطوة الهامة في علاقتهما، تعرضا لحادث سير مروع ألزمهما البقاء في المستشفى لعدة شهور لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وبعد انقضاء فترة التعافي الصعبة، شهدت حالة أندرياس تحسنًا تدريجيًا، وبدأ يتخلى عن الكرسي المتحرك خطوة بخطوة، واستعاد قدرته على المشي بثبات، وخلال تلك الفترة، كانت مي الغيطي تزوره بانتظام في منزل عائلته بالمملكة المتحدة، لتقديم الدعم والمساندة له في رحلة استعادة صحته.

وفي يوم عيد ميلاده، الذي يوافق الثامن عشر من أكتوبر عام 2024، وبينما كانا جالسين سويًا في حديقة المنزل وقت الغروب، يستعدان لتناول عشاء احتفالي صغير، حدثت لحظة مؤثرة وعفوية، فجأة، وضع أندرياس عكازه جانبًا، ووقف بثبات على قدميه، ثم نظر مباشرة في عيني مي، وببساطة وصدق بالغين، نطق بكلمة واحدة قائلًا: «أنا أحبك»، وقد أعلن الثنائي خطبتهما في ديسمبر 2024.