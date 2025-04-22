خبير اقتصادي: مصر تشهد طفرة كبيرة في الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة

كتبت: نور نبيل

قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن تشهد مصر طفرة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة معوقات رئيسية تعرقل تطوير الصناعة، أولها البيروقراطية، والتي تعد من أبرز المشكلات في القطاع الصناعي، ولذا يجب العمل على تحسين الإجراءات وتقليص الروتين، وثانيها نقص الأيدي العاملة المدربة، ما يتطلب زيادة الاهتمام بالتدريب المهني، بالإضافة إلى نقص الأراضي الصناعية المرفقة.

تطوير المدارس الفنية لتطوير مجال الصناعة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن البيروقراطية والروتين كلاهما يعيق العملية الصناعية، كما يجب تطوير المدارس الفنية لتطوير مجال الصناعة وتوفير أيدي عاملة مدربة، مصرحًا أن المُصنع ليس تاجر أراضي حين يكترث إلى أمور البيع والشراء لأي أرض، لكن الاهتمام بأكمله يصب في العملية الصناعية والإنتاجية وجودة الآلات والمنتجات، موضحًا أن البنية التحتية توصلت إلى مستوى متميز وتطوير هذه المصانع سينتج عنه فرص عمل وفيرة للشباب.

مناطق كثيرة تحتاج إلى التنمية الصناعية

وتابع: «من أجل النهوض بالصناعة يجب التحول الرقمي الكامل للبيروقراطية، خاصة أن هناك مناطق تحتاج إلى التنمية الصناعية مثل الصعيد وقنا والأقصر، وغيرها من المناطق التي تحتوي على الفرص الواعدة التي بدورها تسهم في توسيع وتطوير العملية الصناعية».