أحمد موسى: هناك طفرة في العلاقات المصرية – السعودية بمجال الصناعة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، تحدث عن المجالات الصناعية والقطاعات الحيوية في مصر خلال ملتقى رجال الأعمال المصري – السعودي.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «الفريق كامل الوزير أعلن أنه تم حل 85% من المشكلات والتحديات التي كانت تواجه المستثمر السعودي، مرحبا بالاستثمار السعودي الذي يضيف إلى مسيرة التنمية المشتركة».

وتابع الإعلامي: «السعودية ستظل شريك رائد في مصر، وهيئة التنسيق السعودية منحت نحو 7 آلاف رخصة للشركات المصرية بالمملكة، ما يؤكد أن هناك طفرة في التعاون بين البلدين».

وأشار موسى إلى أن وزير النقل أوضح أن رؤية مصر التنموية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية السعودية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتحان الباب أمام مزيد من التكامل والشراكات الاستراتيجية في قطاعات محورية تشمل الصناعة، النقل، الطاقة، التكنولوجيا، واللوجستيات.