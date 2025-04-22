من هو كيفن فاريل؟.. الكاردينال المؤقت للفاتيكان بعد وفاة البابا

بعد وفاة البابا فرنسيس، دخلت الكنيسة الكاثوليكية في واحدة من أدق مراحلها الانتقالية وهي مرحلة «شغور الكرسي الرسولي» وهي فترة تُدار وفق قوانين يجتمع فيها القانون الكنسي والدستور الرسولي Universi Dominici Gregis الصادر عام 1996 إلى جانب مجموعة من التحديثات التنظيمية التي أقرها البابا فرنسيس نفسه قبل وفاته.

من هو كيفين جوزيف فاريل.. «الكاميرلينجو»؟

مع توقف جميع مناصب الكرسي الرسولي باستثناء ثلاث مناصب فقط وهي رئيس السجن ونائب أبرشية روما وموظف الصدقات انتقلت الإدارة المؤقتة إلى الكاردينال كيفن جوزيف فاريل الذي أعلن رسميًا وفاة البابا من داخل كنيسة كازا سانتا مارتا، ليبدأ بعد ذلك أداء دوره بوصفه كاميرلينجو الكنيسة الرومانية المقدسة وهو المنصب الذي يمنحه صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الفاتيكان إلى حين انتخاب البابا الجديد، وفق الموقع الرسمي للفاتيكان.

الكاردينال فاريل أمريكي من أصل أيرلندي وُلد في دبلن قبل 78 عامًا ودرس في جامعة سالامانكا الإسبانية وجامعة غريغوريان الحبرية في روما، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نوتردام الأمريكية، وانتقل إلى الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي، وتمّ تعيينه أسقفًا مساعدًا في واشنطن عام 2001، وفي عام 2016 استدعاه البابا فرنسيس إلى الفاتيكان ليترأس دائرة العلمانيين والأسرة والحياة، ثم تواصل صعوده عام 2019 عندما تم اختياره لتولي منصب كاميرلينغو الكنيسة الرومانية المقدسة.

ومع إعلان وفاة البابا أصبح فاريل هو الشخصية الأبرز في الفاتيكان، إذ يؤدي عددًا من المهام الحساسة أولها التحقق الرسمي من الوفاة عبر طقس خاص يُنادى خلاله على البابا 3 مرات بحضور شهود ثم يقوم بختم غرفة النوم والمكتب البابوي، إلى جانب تولي زمام الإدارية على القصور البابوية في الفاتيكان وقصر لاتيران وقلعة جاندولفو كما يشرف على تنظيم ترتيبات الدفن بالتنسيق مع مجمع الكرادلة.

سلطات الكاردينال كاميرلينجو

في مرحلة ما قبل المجمع الانتخابي يتولى الكاميرلينجو إدارة أصول الكنيسة وصلاحياتها الزمنية ومتابعة الأمور المالية ومراقبة سرية عمليات الاقتراع، ويجمع كل الأوراق المتعلقة بنتائج التصويت خلال المجمع لحرقها مباشرة بعد كل اقتراع، وفقًا لما تنص عليه القوانين الكنسية إلا أن إعلان انتخاب البابا الجديد ليس من صلاحياته بل من اختصاص الكاردينال رئيس الشمامسة.

عميد مجمع الكرادلة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري لن يشارك هذه المرة في المجمع الانتخابي لتجاوزه سن الثمانين ما يُسلّط الضوء بشكل أكبر على أهمية دور فاريل في المرحلة الحالية إذ يتحول عمليًا إلى حاكم الكنيسة المؤقت والمسؤول الأول عن حماية إرث الكرسي الرسولي وإدارته حتى انتخاب الحبر الأعظم الجديد.

القواعد التي تنظم هذه المرحلة تنطلق من مصادر تشريعية متعددة أبرزها قانون القانون الكنسي والدستور الرسولي Universi Dominici Gregis بالإضافة إلى دستور إعلان الإنجيل الذي أعاد هيكلة الدوائر الفاتيكانية في مارس 2022 والدستور In Ecclesiarum Communione الذي صدر في يناير 2023 لإعادة تنظيم نيابة روما حيث تهدف جميع هذه التشريعات إلى ضمان الاستمرارية والاستقرار في إدارة الكنيسة الكاثوليكية رغم شغور العرش البابوي.