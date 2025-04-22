وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية تطوير شركات قطاع الأعمال العام أمام «الشيوخ»

وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية تطوير شركات قطاع الأعمال العام أمام «الشيوخ»

وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية تطوير شركات قطاع الأعمال العام أمام «الشيوخ»

قال وزير قطاع الأعمال العام المهندس، إنّ الوزارة انتهت من تحليل الوضع الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، وأبرزها التحديات التي تواجهها، ومنها الهيكلة الفنية وتطوير العنصر البشري ودعم الملاءة المالية للشركات لمواجهة تحرك أسعار المدخلات.

وأضاف الوزير خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنّ الوزارة لديها استراتيجية من 5 محاور تضم برامج لتحقيق استدامة الشركات، كما أنّ الوزارة تعمل على تحقيق أهداف واضحة لأداء الشركات ومنها النصر للسيارات، والشركات الخاسرة مثل شركة الألومنيوم.

وأوضح أنّ شركات القطاع تواجه تحدي «الشيخوخة» في قوة العمل، ما يعيق رؤية التطوير، مشيرًا إلى أنّ 80% من العاملين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا وفق الأرقام.

وأشار إلى أنّ سياسة هيكلة الشركات تتضمن إجراءات مهمة، أبرزها تعزيز الحوكمة، ومراجعة أوضاع العمالة، ودراسة مصادر الخطورة في الشركات الخاسرة، فضلًا عن تطوير المؤشرات المالية للشركات المربحة.

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