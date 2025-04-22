عضو بالتحالف الوطني يوزع ملابس بالمجان على 495 أسرة في المنوفية

كتب- عصام علم الدين

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، عضو بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانا، وذلك لدعم 495 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى كفر سماليج وكفر زرقان وكفر جنزور ومنشأة السلام وكفر ميت ابو الكوم وكمشيش ومنية طوخ دلكا بمركز تلا.

التخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية

وأكد محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة المستفيدين من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد،

والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

معايير اختيار المستفيدين

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم المعارض يجرى وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأشار إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى محافظة المنوفية ترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.





