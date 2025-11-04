محافظ المنوفية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف

محافظ المنوفية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف

محافظ المنوفية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف

قالت الإعلامية ناردين حبيب، إنّ محافظ المنوفية إبراهيم أبوليمون، وجّه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل.

أضافت عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المحافظ شدد على تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات، لضمان التزام السائقين بالتعريفة المعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

أكد المحافظ تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين ورصد أي مخالفات في هذا الشأن، وذلك من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغ.

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