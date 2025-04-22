«الشيوخ» يحيل ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام إلى 3 لجان

«الشيوخ» يحيل ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام إلى 3 لجان

«الشيوخ» يحيل ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام إلى 3 لجان

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ 4 طلبات مناقشة عامة بشأن هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والتحول الصناعي الأخضر في الشركات القابضة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة والطاقة والثقافة والإعلام لمناقشتها وإعداد تقرير عنها.

استراتيجية هيكلة الشركات لتحقيق الاستدامة المالية

بدوره، أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن هناك 103 آلاف و839 موظفا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام.

وقال إن استراتيجية هيكلة الشركات لتحقيق الاستدامة المالية تتضمن تطوير وتقيم مؤشراء الأداء وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، لأننا نعمل في صناعات خطيرة، إضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.

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