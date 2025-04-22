وزير الخارجية: مصر تدعم جهود الحكومة اللبنانية في استعادة الاستقرار

وزير الخارجية: مصر تدعم جهود الحكومة اللبنانية في استعادة الاستقرار

وزير الخارجية: مصر تدعم جهود الحكومة اللبنانية في استعادة الاستقرار

كتب - نرمين عفيفي

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية إن مباحثاته مع نظيره اللبناني يوسف رجي، اليوم تطرقت للأوضاع في لبنان، خاصة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية في منطقة الجنوب اللبناني، وأيضا مع ما شهدته الفترة الماضية من عدوان إسرائيلي مستمر طال المدنيين الأبرياء وأصاب البنية التحتية بتدمير شديد.

أضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني أنه أكد دعم مصر الكامل للجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس جوزيف عون والحكومة اللبنانية بقيادة نواف سلام لاستعادة الأمن والاستقرار في لبنان، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الازدهار والترقي، وتحقيق مستوى المعيشة.

وتابع بأنه جرى الاتفاق على أهمية وقف إطلاق النار الكامل ووقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل غير المنقوص لإسرائيل من جنوب لبنان، والاحترام الكامل لسيادة لبنان على أراضيه، والتحذير الكامل من مغبة عودة التصعيد مرة أخرى إلى لبنان، كما جرى التشديد على التنفيذ الكامل للقرار الأممي رقم 1701 دون انتقائية وبما يمكن الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

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