61 فيلما تنافس على جوائز الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

كتبت - نورهان نصرالله:

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن الأفلام المشاركة بدورته التاسعة التي ستُعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل، ويشارك في جميع المسابقات هذا العام 61 فيلما من بينها 30 فيلما يمثلون نحو 32 دولة في المسابقتين الطويلة والقصيرة، و6 أفلام بريطانية في برنامج خاص باكتشاف صانعات وصناع السينما الجدد بالتعاون مع مهرجان لندن بريز بالمملكة المتحدة، إلى جانب 25 فيلما من مصر في مسابقتي أفلام الجنوب وأفلام ذات أثر، فيما سيكشف المهرجان لاحقا عن أفلام مسابقة الورش التي يتنافس عليها صانعات وصناع الأفلام من شباب المتدربين بورش المهرجان، وكذلك أفلام برنامج سينما الأطفال المخصص لأطفال المدارس بمحافظة أسوان.

مسابقة الأفلام الطويلة



ويشارك في مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، 10 أفلام، هي أسطورة ملكة لاجوس التائهة، وهو إنتاج مشترك بين نيجيريا وجنوب إفريقيا وألمانيا والولايات المتحدة، والأشجار الصامتة في عرضه الأفريقي الأول، وهو إنتاج مشترك بين بولندا وألمانيا والدنمارك، وسودان يا غالي إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا وقطر، ومونولوج جماعي في عرض أول بالشرق الأوسط وأفريقيا، وهو من إنتاج الأرجنتين والمملكة المتحدة.

ويتنافس على جوائز مسابقة الأفلام الطويلة أيضا 6 أفلام أخرى في عروضها الأولى بأفريقيا والشرق الأوسط، العصفور في المدخنة من سويسرا، وقمر من النمسا، وميلانو من إنتاج بلجيكا وهولندا، وأفضل ما لدي أقل ما لديك من كوريا الجنوبية، والفراشات من فنلندا، وتواصل من الإمارات.



مسابقة الأفلام القصيرة

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة 20 فيلما، حيث تشارك مصر في المسابقة بفيلم ولا عزاء للسيدات في عرضه العالمي الأول، وتشارك تونس بفيلمي على الحافة، وتهليلة، كما تشارك السعودية بفيلم روج، وبولندا بفيلمين في عرضهما الأول بإفريقيا والشرق الأوسط، وهما اجري يا موني اجري و مساحات فارغة ، ومن أسبانيا يعرض فيلم الثلج الأحمر في عرض أفريقي وشرق أوسط أول.

وتنافس الصين في المسابقة بفيلم يوم الملاكمة في عرض أول بأفريقيا والشرق الأوسط ، ومن لبنان يعرض فيلم ذاكرة المي وهو عرض دولي أول، كما يتنافس فيلم لستة الماچله من إنتاج بين البحرين وقطر والسعودية ويعرض لأول مرة في إفريقيا والشرق الأوسط.

كما يشارك كذلك بالمسابقة فيلم فريحة وهو إنتاج مشترك بين اليمن وقطر، والفيلم الإيطالي مايونيز وهو عرض أفريقي وشرق أوسط أول، وفيلم في المنزل أرغب في الرحيل إنتاج ألمانيا والنمسا ويعرض لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعرض أيضا بمسابقة الأفلام القصيرة، فيلم ستأتي الأمطار خفيفة من المملكة المتحدة في عرضه الأول بأفريقيا والشرق الأوسط، ومن المغرب يعرض فيلم أرض الله ، ومن تركيا حساء مرق الدجاج ، ومن السويد خدمات في عرض أول بأفريقيا والشرق الأوسط، ومن هولندا لا خيول على المريخ في عرض أفريقي وشرق أوسط أول، إلى جانب الفيلم المكسيكي هي تبقى والفيلم الكندي مع أطيب التحيات إي وكلاهما يعرض لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.





أفلام برنامج LBFF

وينظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة هذا العام بالتعاون مع مهرجان لندن بريز بالمملكة المتحدة، الذي يعد من أهم المهرجانات البريطانية المتخصصة في اكتشاف صناع الأفلام الجدد، برنامجا خاصا يضم 6 أفلام من أهم الأفلام المشاركة في مسابقاته بدورته الماضية، وهي: توصيل والنقطة العمياء والجذور الحدودية والآن ستجري الذئاب ودم وتحت اللون الأزرق.

مسابقة أفلام الجنوب

واستحدث المهرجان هذا العام مسابقة لأفلام الجنوب، يتنافس علي جوائزها 15 فيلما هي: نص ونص إخراج راندا ضياء وشمعة سيناء للمخرجة رحمة عرفة وصورة 4x6 من إخراج محمود عبدالرحيم ومضعش هدر للمخرج مدحت صالح والحنانة إخراج شيماء حسين وهي هياها لميرنا ممدوح و تمويه عن ذكرى لا تحتمل للمخرجة سلمى سعد وبيت على النيل من إخراج مريم نادي واختفاء السيدة ن للمخرج مينا يسري وسوبك إخراج ريم محمد حسن وشجرة مغروسة للمخرجة ليزا كمال عطية والعملة صعبة إخراج صلاح عبدالمنعم ومولاس للمخرج بيشوي رفعت وبين محطتين لهدى سمير وفقاعات إخراج سارة حسين.



أفلام ذات آثر

كما يعرض في مسابقة أفلام ذات أثر 10 أفلام هي: مسارات آمنة إخراج مريم عبدالرحمن وأبية إخراج رودينا قنديل وفاطمة للمخرج مهند دياب و سر جدتي للمخرجة نورهان عبدالسلام وصوت من وسط البلد إخراج الفيصل بدر ومولد نجمة للمخرجة أمنية بديع وعتمة وأمل إخراج مريم أبو بكر والسقوط إلى أعلى للمخرجة مريم حمدي و دبلة وهمية إخراج إيمان قاسم و حكاية دينا إخراج يارا وائل.



يُذكر أنَّ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته التاسعة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، ونقابة السينمائيين، وشركة ريد ستار.