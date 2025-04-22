استشاري أمراض جلدية: الطعام وتغيير الفصول أهم مسببات الحساسية

استشاري أمراض جلدية: الطعام وتغيير الفصول أهم مسببات الحساسية

استشاري أمراض جلدية: الطعام وتغيير الفصول أهم مسببات الحساسية

كتبت: نور نبيل

قال الدكتور ماهر محمود، استشاري الجلدية، إن الحساسية هي عبارة عن إحمرار في الجلد مصحوب بحكة تظهر وتختفي بشكل مفاجئ، لافتًا إلى أن أهم مسببات الحساسية الجلدية هي الطعام، والمكسرات بأنواعها، والمأكولات البحرية والألبان والفواكه، وتأتي الأدوية كثاني مسبب، وبالأخص المضادات الحيوية مثل البنسلين، والسلفا وما شابه.

تغيير الفصول مسبب خارجي للحساسية

وأضاف، خلال لقاء عبر القناة الأولى المصرية، أن المسكنات هي أهم المسببات للحساسية ويوجد مسببات خارجية مثل تغيير الفصول التي تسمى بالحساسية الفزيائية، مُوضحًا أن أساليب وقاية الطفل من الحساسية هي عن طريق تحديد المسبب في المقام الأول وبعدها يمكن تجنب هذا السبب، مثل حساسية الطعام، وقتها نمنع الطفل من الأطعمة المسببة للحساسية.

أدوية تساعد في شفاء الحساسية

وتابع: «هناك أدوية تساعد في شفاء الحساسية و تعمل هذه الأدوية على فرز مادة الهيستامين في الجسم، للحد من تفاعل الجسم تجاه المادة المسببة للحساسية».

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